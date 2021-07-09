Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mısır yüklü tır otobanda alev aldı
Bursa'da otobanda seyreden mısır yüklü tır alev aldı. Sürücülerin büyük panik yaşadığı yangın güçlükle söndürüldü.
İstanbul-Bursa-İzmir otobanının Gemlik ilçesi yakınlarında mısır yüklü bir tır arka lastiklerinden yanmaya başladı.
Kısa sürede tırın dorsesini saran alevlere ilk müdahaleyi tır şoförü ve çevredekiler yaptı.
İtfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tırı söndürdü.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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