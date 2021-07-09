Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

Kırklareli'nin bazı yerlerinde sağanak bekleniyor

Parçalı bulutlu olacak bölgenin doğusunda ise yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğlene kadar Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile bölgenin doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.