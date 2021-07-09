Kaza saat 04.00 sıralarında otoyolun Reşadiye mevkisinde meydana geldi. Hayvan yemi yüklü tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yan yatarak sürüklendi. Araç daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Otoyol görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan Hakkı B. ile İlhami B'yi bir saatlik çalışma neticesinde çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde her iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.