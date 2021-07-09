Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 05:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
13 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da yedikleri yemeklerden zehirlenen 13 işçi hastaneye kaldırıldı.
Selahattin Gökozan Bulvarı Göyaka Mahallesi Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir turşu fabrikasında 13 işçi öğle yemeği yedikten sonra akşam saatlerinde rahatsızlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Etiketler: Aydın
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