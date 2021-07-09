Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 02:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilde çakmak gazı tüpü patladı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta otomobildeki çakmak gazı tüpü patladı. İki kişinin yaralandığı patlamayla ilgili polis inceleme başlattı.
Cumhuriyet Mahallesi Turan Çelebi Caddesi'nde park halindeki bir otomobilde iki kişi çakmak gazı tüpüyle oynadığı sırada tüp patladı. Patlamanın etkisiyle aracın camları kırıldı.
Şiddetli patlama sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Patlamada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
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