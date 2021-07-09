Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 05:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM'de kopan kablo trafiği kilitledi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da yüksek gerilim hattından kopan kablo TEM Otoyolu'na düştü. Trafik her iki yönde de yarım saat durdu.
Olay saat 00.45 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde yaşandı.
Yüksek gerilim hattından kopan kablo TEM Otoyoluna düştü. Herhangi bir kaza ve yaralanma yaşanmazken sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, karayolları ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Trafik, Ankara ve Edirne istikametlerinde durduruldu. Ekipler, kopan kablodaki elektriğin kesilmesinin ardından otoyola düşen kabloyu kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı.
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