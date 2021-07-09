Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, öğlen saatlerinde başlayıp akşama kadar devam etmesi bekleniyor.
Olası sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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