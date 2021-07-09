Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, öğlen saatlerinde başlayıp akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

Olası sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.