Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nemrut Dağı çevresinde etçil çekirge görüldü
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut Dağı yakınlarında etçil çekirge görüldü.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı yakınlarında 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı.
Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.
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