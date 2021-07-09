UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı yakınlarında 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı.

Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.