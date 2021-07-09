Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 20:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Su kuyusuna düşen küçük kızı itfaiye kurtardı
Malatya'da 4 yaşındaki kız çocuğu oynarken kuyuya düştü. Metrelerce aşağıda çaresiz kalan çocuk için itfaiye teyakkuza geçti. İtfaiye ekibi özel halatla kuyuya inerek çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Çavuştepe Mahallesi'nde oyun oynayan 4 yaşındaki Solmaz, yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Aile, kendi imkanlarıyla çıkaramayacağını anlayınca itfaiyeye haber verdi.
Ekipler çocuğun düştüğü kuyuya özel halat sistemi kurdu. İtfaiye eri dikkatli bir şekilde yanına kadar indirildi. Çocuğun yanına ulaşıldı, halatla yukarı çekildi.
8 kişilik ekip tarafından kuyudan sağ salim çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Solmaz'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Hastaneye sevk edilen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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