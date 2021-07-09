Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 42 sığınmacı kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 42 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında sığınmacıların taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekiplerce kurtarılan bottaki 42 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Sığınmacıların işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Balıkesir
Son Haberler
- 23:28
- 23:24
- 23:23
- 23:31
- 23:16
Sıradaki Haber
İstanbul'da asayiş uygulaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz