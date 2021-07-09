Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında sığınmacıların taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan bottaki 42 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Sığınmacıların işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.