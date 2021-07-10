Yağlandılar, abileri gibi kol bağlayıp peşreve çıktılar. Birbirlerinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı, Kırkpınar'ın ilk gününde minik sporcuların mücadelesine sahne oldu.

Kendileri küçük hayalleri büyük

Kırkpınar'da dualı çayıra 11 yaşından itibaren çıkabilen pehlivanlar, rakiplerini yenebilmek için 1 yıl boyunca yoğun bir sekilde antrenman yapıyor.

Hayalleri ileride altın kemerin sahip olabilmek.

660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne; minik 1 boyda 75, minik 2 boyda 100 çocuk sporcu katıldı.