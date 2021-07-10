Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırkpınar Yağlı Güreşleri minik pehlivanların mücadelesiyle başladı
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, miniklerin müsabakalarıyla başladı. Geleceğin başpehlivanları, küçük yaşta tecrübe kazanıyor, tarihi organizasyonun geleneklerini öğreniyor. Hepsinin hayali, ileride altın kemere sahip olabilmek.
Yağlandılar, abileri gibi kol bağlayıp peşreve çıktılar. Birbirlerinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele ettiler.
Edirne Sarayiçi Er Meydanı, Kırkpınar'ın ilk gününde minik sporcuların mücadelesine sahne oldu.
Kendileri küçük hayalleri büyük
Kırkpınar'da dualı çayıra 11 yaşından itibaren çıkabilen pehlivanlar, rakiplerini yenebilmek için 1 yıl boyunca yoğun bir sekilde antrenman yapıyor.
Hayalleri ileride altın kemerin sahip olabilmek.
660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne; minik 1 boyda 75, minik 2 boyda 100 çocuk sporcu katıldı.
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