Valilikten yapılan açıklamaya göre Adıyaman'da bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 11 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Kentte geçtiğimiz hafta da bazı evlerde karantina uygulanmıştı.