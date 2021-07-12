Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 11 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 11 evde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Adıyaman'da bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 11 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kentte geçtiğimiz hafta da bazı evlerde karantina uygulanmıştı.
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