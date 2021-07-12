AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarına çıkarak saygısızlık yapanlara tepki gösterdi.

Çelik, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti;

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.

Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz.