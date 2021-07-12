Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay, macera ve adrenalin tutkunlarının adresi haline geldi.

Dünyanın her bölgesinden turist ağırlayan Antalya'da, ziyaretçilerin büyük bölümü, dünyanın önemli rafting rotalarından kabul edilen Manavgat ilçesindeki Köprüçay'ın 14 kilometrelik parkurunda kürek çekerek macera ve heyecan dolu zaman geçiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Parkur 4 saatte tamamlanıyor

Ziyaretçiler, görevlilerin gözetiminde güvenlik önlemlerini alarak kendilerini Köprüçay'ın dağların zirvesinden akan soğuk suyuna bırakıyor.

Bot ve kanoyla geçilen ve yaklaşık 4 saatte tamamlanan parkur boyunca, atlama ve yüzme gibi özel alanlarda da macera dolu yolculuğa renk katılıyor.

"Tehlikesiz parkuruyla Türkiye'de tek”

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, bölgeye ilginin her geçen gün arttığını vurguladı.

Sezona sıkıntılı başlamalarına rağmen 1 Temmuz'dan itibaren yüzlerinin güldüğünü belirten Tırnaksız, "Köprüçay, tehlikesiz parkuruyla Türkiye'de tek diyebilirim. Sularımız içilebilir şekilde, tertemiz. Bu parkurda 6 yaşından 70 yaşına kadar herkes rafting yapabilir. Dünyanın hemen her ülkesinden ziyaretçi ağırlıyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Tırnaksız, Köprüçay'da marttan kasıma kadar rafting yapılabildiğine dikkati çekerek, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı ziyaretçileri macera dolu bir gün geçirmek için bölgeye davet etti.

"Çok memnun kaldık"

Rafting yapan Rus vatandaşı Vasili Urbet ise Türkiye'ye ilk defa geldiğini, çok memnun kaldığını söyledi.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle 12 yaşındaki oğluyla rafting yapmaya karar verdiğini vurgulayan Urbet, "Özellikle parkurun ilk başlangıç noktası çok heyecanlı oldu. Parkuru tamamlayıp tekrar gelmek istiyoruz" dedi.