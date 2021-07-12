Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: DHA]
Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesi Yenmahalle'de uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen E.Ç'nin ikametine operasyon düzenlendi.
Adreste arama yapan ekipler 79'u sentetik ecza 2 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheli E.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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