Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
13 yaşındaki çocuk serinlemek isterken canından oldu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Özbek Mahallesi Akkum Plajında denize giren Hamdullah Peker'in sudan çıkmaması üzerine arkadaşları arama çalışması yaptı.
Yaklaşık bir saat sonra suda hareketsiz halde bulunan Peker, kıyıya çıkartılarak sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin sahildeki ilk müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Peker, kurtarılamadı.
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