Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), yaptığı açıklamada, 2021 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021-DGS) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımların görüntülerinin paylaşıldığını belirten ÖSYM, adayım kimlik bilgilerinin tespit edildiğini açıkladı.

Olayın kolluk birimlerine intikal ettiği ve adayın gözaltına alındığı açıklandı.

ÖSYM'nin açıklamasının devamı şu şekilde:

"Konuya ilişkin yapılan incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur"