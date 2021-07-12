Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zehir taciri 32 kişi tutuklandı
Ankara'da zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 284 şüpheliden 32'si tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 5-11 Temmuz'da operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 284 şüpheliden 32'si tutuklandı.
Operasyonlarda 1 kilo 390 gram uyuşturucu madde, 2 bin 150 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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