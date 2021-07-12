Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kavurucu sıcaklar geliyor: 10 derece artacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, sıcaklıklar hafta sonu mevsim normallerinin 10 derece üzerinde olacak. Vatandaşlardan sosyal yaşamda oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
Bir haftalık süreçte ülkenin genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Sıcaklık 10 derece artacak
Hafta sonu ise sıcaklıkların tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise gelecek 5 gün aralıklarla gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz'de hafta sonuna kadar kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlarla ilgili meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek gereken önlemlerin alınması istendi.
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