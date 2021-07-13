Çevre ve temizlik kriterleri bakımından Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından Çanakkale Halk Sağlığı Laboratuvarında her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümlerine bakılıyor.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, temiz, bakımlı ve güvenli çevrenin sembolü, uluslararası standartlardaki plajlara verilen çevre ödülü olan mavi bayrağı dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Özacar, daha sonra belediye personeliyle mavi bayrağı göndere çekti.

Plajın tamamı halka açık ve ücretsiz olarak hizmet veriyor.