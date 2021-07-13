Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 04:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziosmanpaşa'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Gaziosmanpaşa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde seyreden motosiklete çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ferhat Koç'un kullandığı otomobil, Ertuğrul Gazi Caddesinde aynı yönde seyreden Yusuf Demirbaş idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Motosikletten yola savruldu
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletten düşen Yusuf Demirbaş ve beraberindeki Bekir Becel yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Demirbaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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