Ferhat Koç'un kullandığı otomobil, Ertuğrul Gazi Caddesinde aynı yönde seyreden Yusuf Demirbaş idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Motosikletten yola savruldu

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletten düşen Yusuf Demirbaş ve beraberindeki Bekir Becel yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Demirbaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.