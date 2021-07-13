Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Down sendromlu gencin üniforma hayali gerçek oldu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, 20 yaşındaki down sendromlu Emirhan Gündoğdu'nun jandarma üniforması giyme hayalini gerçekleştirdi.
Emirhan Gündoğdu'nun askerlik hayalini bilen komşuları, Kargıpınar Jandarma Komutanlığı'na durumu anlattı.
Bunun üzerine hazırlık yapan jandarma ekipleri, evinden aldıkları Emirhan'ı askeri araçla karakola götürerek, ona uygun diktirilen üniformayı verdi.
Hayalindeki üniformayı giyen Gündoğdu için oturduğu yazlık sitede asker eğlencesi düzenlendi.
Asker selamı veren Gündoğdu'nun neşeli tavırları herkesi mutlu etti.
Etiketler: Mersin
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