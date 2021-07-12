Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 22:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sümela Manastırı'ndaki restorasyon atıkları temizlendi
[Fotoğraf: Arşiv]
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon'daki Sümela Manastırı yakınına hafriyat dökülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Bahsi geçen malzemenin bakanlıkla ilgisinin olmadığı vurgulandı.
Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda 5 yıl süren restorasyonla birlikte oluşan inşaat plastik ve kiremit atıklarının Altındere Milli Parkı içinden geçen dereye döküldüğü ortaya çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girerek hafriyatları temizlettirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "malzemenin kurumumuzla ilgisi bulunmamaktadır" denildi.
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon
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