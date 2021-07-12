Kurban bayramı öncesi tren seferleri arttırıldı. Koronavirüs sebebiyle 28 Mart 2020'de durdurulan 12 hat yeniden sefere çıkmaya başladı.

Böylece, yolculara konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sağlanması hedefleniyor.

Bayram öncesi tatil alternatifi

Seyahat severlerin dört gözle beklediği Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi ve Göller Ekspresi yeniden seferlerine başladı.

Trenler dezenfekte edilerek koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı.

Trenler; pulman, örtülü kuşetli, yataklı ve yemekli olmak üzere 4 farklı vagon tipiyle hizmet veriyor.

Biletler hem TCDD Taşımacılık'ın internet sitesi hem de gişe ve acentelerden alınabiliyor

Seferlerin yeniden başlamasıyla tarihi, doğal ve kültürel zenginliğe sahip birçok şehir ve ilçede turizmin hareketlenmesi bekleniyor.