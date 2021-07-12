Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Balıkesir merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 2018-2019 yıllarında örgütle irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Balıkesir, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir ve Sakarya'daki eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği öğrenildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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