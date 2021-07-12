Diaz-Canel, düzenlediği basın toplantısında, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirterek, ülkede dün meydana gelen gösterileri "vandalizm" olarak nitelendirdi.

Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Küba'da şiddetli sokak gösterilerinin tetiklediği "sosyal patlama" yaşanması için boğucu bir ekonomi politikası yürüttüğünü vurgulayarak, ABD yaptırımlarının gıda, ilaç ve enerji alanında gerekli ihtiyaçların karşılanmasını engellediğini söyledi.

Gösterilerde yağma ve saldırı gibi şiddet olaylarının yaşandığına dikkati çeken Diaz-Canel, protestocuları "suçlular" olarak tanımladı.