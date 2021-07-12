Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Mustafa Ateş idaresindeki minibüs, Çakırhacılı köyü yolunda devrildi. Kazada, sürücü ve minibüste bulunan 10 işçi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Yozgat
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