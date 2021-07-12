Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz sanık Mertcan Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Pınar Gültekin'in ailesinden de anne Şefika ve baba Sıddık Gültekin ile avukat Rezan Epözdemir duruşmada hazır bulundu.

Gergin geçen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Beşinci duruşmada da Gültekin ailesinin reddi hakim talebi mahkemece reddedildi.

Baba Gültekin tepki gösterince salondan çıkarıldı

Duruşmada söz alan katil zanlısı Cemal Metin Avcı, cinayeti tek başına işlediğini yineledi.

Cinayetin tek başına işlenmediğini öne süren baba Gültekin, tepki gösterdi. Baba, mahkeme başkanı tarafından salondan çıkartıldı.

Duruşma sonunda sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Otopsi raporu örneği İstanbul 3'üncü İhtisas Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Duruşma çıkışı ailenin avukatı Rezan Epözdemir, kameraların karşısındaydı.

"Geldiğimiz nokta itibarıyla yargılamanın seyri değişiyor"

Yerel mahkemenin sanık yakınları için kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararı ile ilgili Yargıtay'dan gelen bozma kararını değerlendirdi:

"Sulh Ceza Hakimi kaldıracak takipsizlik kararını. Başsavcılık da bir iddianame tanzim edecek. Bu üç kişinin de yargılanmasının hukuki yönden önü açılmış olacak. Hatta eş Eda Avcı’nın da yargılanması da onun bakımından da bir şikayetimiz var. Geldiğimiz nokta itibarıyla yargılamanın seyri değişiyor, kapsam çok daha genişliyor."

Pınar Gültekin davasının bir sonraki duruşması 12 Eylül'de yapılacak.