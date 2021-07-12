Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Köpekten korkup yola atladı, yaşam mücadelesini kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da köpeğin havlamasıyla korkup kaçmak isterken kamyonun çarptığı Ekrem Binak günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Büyükçekmece'de kaldırımda yürüyen Ekrem Binak, yanından geçtiği sırada köpeğin havlamasıyla korktu.
Ani bir refleksle yola doğru kaçmak istedi. O sırada yoldan geçmekte olan kamyon Ekrem Binak'a çarptı.
Ağır yaralanan Binak, hastanede tedavi altına alındı. Ancak günlerdir süren yaşam mücadelesi sonuç vermedi.
Talihsiz genç hayatını kaybetti.
Etiketler: Trafik Kazası
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