Büyükçekmece'de kaldırımda yürüyen Ekrem Binak, yanından geçtiği sırada köpeğin havlamasıyla korktu.

Ani bir refleksle yola doğru kaçmak istedi. O sırada yoldan geçmekte olan kamyon Ekrem Binak'a çarptı.

Ağır yaralanan Binak, hastanede tedavi altına alındı. Ancak günlerdir süren yaşam mücadelesi sonuç vermedi.

Talihsiz genç hayatını kaybetti.