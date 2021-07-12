Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karşıdan karşıya geçerken tır çarptı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden O.N.G yönetimindeki tır, Belediye Kültür Merkezi mevkisinde yaya geçidinin bulunmadığı alandan karşıya geçmeye çalışan kişiye çarptı.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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