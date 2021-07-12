Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şehzadeler İlçesine bağlı Yeniharmandalı mahallesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışma ve dron ile yapılan kontrollerde mısır tarlasında 52 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği duyuruldu.

Şüpheli N.Ş isimli şahsın kiralık olarak işlediği mısır tarlasında boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen bakımları yapılmış halde bulunan toplamda 52 kök kenevir bitkisi ekiplerce yerlerinden söküldü.

Şüpheli N.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.