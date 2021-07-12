Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 22:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Manisa'da 52 kök kenevir ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Manisa'da Şehzadeler İlçesine bağlı Yeniharmandalı mahallesinde jandarma ekiplerinin dron ile yaptıkları kontrollerde mısır tarlasına ekili 52 kök kenevir ele geçirildi.
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şehzadeler İlçesine bağlı Yeniharmandalı mahallesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışma ve dron ile yapılan kontrollerde mısır tarlasında 52 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği duyuruldu.
Şüpheli N.Ş isimli şahsın kiralık olarak işlediği mısır tarlasında boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen bakımları yapılmış halde bulunan toplamda 52 kök kenevir bitkisi ekiplerce yerlerinden söküldü.
Şüpheli N.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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