Olay, Osmangazi İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi ile ailesi arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma yaşandı.

Polis operasyon düzenledi

Cinnet geçirdiği iddia edilen kişi, 2 kız kardeşini rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından saldırgandan silahını bırakması istendi. Ancak polisin talebini redden şüpheli, evinin camından ekiplere ateş açtı.

Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel Harekat timi düzenlediği operasyonla saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelinin iki kardeşi ise yara almadan kurtarıldı.