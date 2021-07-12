Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 23:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'da rehine krizi: Kız kardeşlerini rehin aldı, polise ateş açtı
Bursa'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, 2 kız kardeşini rehin aldı. Polis Özel Harekat ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu rehineler kurtarıldı.
Olay, Osmangazi İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi ile ailesi arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma yaşandı.
Polis operasyon düzenledi
Cinnet geçirdiği iddia edilen kişi, 2 kız kardeşini rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından saldırgandan silahını bırakması istendi. Ancak polisin talebini redden şüpheli, evinin camından ekiplere ateş açtı.
Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Özel Harekat timi düzenlediği operasyonla saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelinin iki kardeşi ise yara almadan kurtarıldı.
Etiketler: Polis
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