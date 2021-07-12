Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otel yangını
Antalya'nın Alanya ilçesinde apart otelde çıkan yangında hasar oluştu.
Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apart otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otelde konaklayanlar tahliye edildi. Yangın, 6 itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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