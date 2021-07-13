Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 00:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da motosiklet dereye uçtu: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum içesinde dereye devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, Sanatçılar Sitesi Kargı Caddesi'ndeki dereye devrildi.
Kazada, motosikletteki Emre Özcan ile ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.
Cenazeler, Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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