İstanbul'dan Bodrum'a giden ve arıza lambası yandığı için yolun sağ şeridinde hızını düşürerek ilerleyen yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Hikmet Çeri Viyadüğünde İSTAÇ AŞ'ye ait araçla çarpıştı.

4 kişi yaralandı

Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, itfaiye, sağlık ve otoyol ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer yolcular başka bir otobüs ile Bodrum'a gitmek üzere yola çıktı.

Kaza dolasıyla bir süre aksayan trafik, jandarma ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı. Kullanılmaz hale gelen ve çekiciyle olay yerinden kaldırılan otobüsün Mersin'e gönderileceği bildirildi.

Otobüsün yedek şoförü Nezir Öztürk, Bodrum'a gitmek üzere Esenler Otogarı'ndan çıktıklarını, Kuzey Marmara Otoyolu'na girdiklerinde otobüsün arıza lambasının yandığını söyledi.

"Yaralılarımızın durumu iyi"

Öztürk, "Gişeleri geçtikten sonra arıza lambamız yandı. 20-30 (kilometre) süratle arabamızı sürerken dörtlülerimizi açtık. Seyir halinde virajı geçtik, ilerde mola veririz diye düşündük. Ardından bir anda gelen araç bize çarptı, ardından araçtan indik arabadan yolcularımızı tahliye ettik. Yaralılarımıza ilk müdahalemizi yaptık. Ambulans, itfaiye ve polisi arayıp haberdar ettik. Diğer yolcuları da yedek araç istedik ve Bodrum'a yolcu ettik. Yaralılarımızın durumu iyi" dedi.