Suriye'nin Hama kentinde doğan 58 yaşındaki Ammar Haydar, gençlik yıllarından itibaren antidemokratik uygulamaları nedeniyle Esed ailesine karşı muhalefete başladı.

1980'li yılların başından itibaren siyasi faaliyetlerine başlayan Haydar, bu çalışmalarından dolayı birçok kez hapis cezası aldı.

Eşi ve kızı Ürdün’e gönderdi

Haydar, 2009'da da cezaevine girerek 2 yıl tutuklu kaldı. 2011'de iç savaşın başlamasından sonra çıkarılan afla serbest kalan Haydar, ailesinin yanına gitmek yerine Suriye'deki diğer muhaliflerle birlikte Esed rejimine karşı yeniden mücadele etmeye karar verdi.

[Fotoğraf: AA]

Eşini ve kızını Ürdün’e gönderen Haydar, 2014'e kadar bu mücadelesi sürdürdü. Ürdün'ün siyasi mülteci kabul etmemesi nedeniyle 2015'te Türkiye'ye geldi.

Türkiye'de yaşayan baba Haydar ile Lübnan'da bulunan kızı Merve Haydar aradan geçen 12 yılın sonunda İstanbul'da kavuşma imkanı buldu. Haydar ailesi, artık ayrılmadan Türkiye'de bir arada yaşamak istiyor.

"Bu mutluluğu kelimelerle ifade edemem"

Ammar Haydar, 2009'da cezaevine girmesinden bu yana eşini ve kızını görmediğini söyleyerek yaşadığı süreci anlattı.

"Hapishaneye girince uzun bir süre iletişim bile kuramadım. Sonrasında ailemle konuşma şansım oldu ve Ürdün'e gitmelerini istedim. O zamandan bu yana sadece telefonla görüşebildik. Bu kavuşma anı 12 yıl boyunca beynimde vardı. Yatmadan önce bu buluşmayı hayal ediyordum. Bu mutluğu kelimelerle ifade edemem."

[Fotoğraf: AA]

“Çocuklar babalarıyla gezerken onlara çok özenirdim”

Merve Haydar da babasını çok özlediğini, yabancı bir ülkede babasız yaşamanın çok zor olduğunu, tek tesellisinin ise babasını yeniden görebilme umudu olduğunu dile getirdi.

"Çocuklar babalarıyla gezerken onlara çok özenir ve üzülürdüm. 'Babamla bulaşacağım.' diye hayal kurmak beni mutlu ediyordu. Bu 12 yıl boyunca zaman zaman telefonla görüştük ve görüntülü konuştuk. Her seferinde bir buluşma ihtimali doğuyordu ancak bir şekilde bu planlarımız bozuluyordu. Babamı görünce ona sıkı sıkı sarıldım. Biraz uzaklaşıp yüzüne bakıp tekrar sarıldım, tekrar sarıldım. Buna inanmam biraz zaman aldı."

Merve Haydar, Ürdün'e dönmek istemediğini ve babasıyla Türkiye'de yaşamak için yetkililerden yardım beklediğini söyledi.