İstanbul'un en eski yapılarından: İmrahor İlyas Bey Camii

Yedikule’de yer alan, İstanbul'un ayakta kalan en eski dini yapılarından biri İmrahor İlyas Bey Camii... Öyle ki tarihi Ayasofya’dan 70 yıl öncesine dayanıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bizans döneminde kilise olarak kullanılan yapı, İstanbul’un fethinden sonra camiye dönüştürüldü.

Yıllardır atıl vaziyette duran İmrahor Camii için Vakıflar Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Restorasyon ve yenileme çalışmaları da kısa süre önce başladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Birçok badire atlattı

2. Beyazıd döneminde camiye çevrilen yapı, 16.yüzyılın başında ibadethane olarak kullanılmaya başlandı.

Restorasyon projesinin bilim kurulu üyesi İhsan Sarı, 1894 yılında yaşanan bir depremin ardından yapının iç kısmının çöktüğünü belirtirken çeşitli badireler atlatan yapının tarih boyunca zarar gördüğünü söylüyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

“1908 yılında şiddetli bir yağış neticesinde ahşap olan yapı tamamen çöküyor. 100 senedir bu anıt eser tabiat şartlarına yenik vaziyette harap halde duruyor”.

Restorasyon 3 ila 5 yıl içinde tamamlanacak

İhsan Sarı cami içerisinde ve çevresinde doğal yollarla yetişen ağaç ve bitkilerin yapının duvarlarına zarar verdiğini söylüyor.

Sarı, yapının içerisinde bir mezar odası bulduklarını, inceleme ve temizlik işlemlerinin ardından odaya girileceğini ve odanın da restore edileceğini belirtiyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yapının zemininde ise İstanbul’da sadece iki örneği olan döşemeye rastlandı.

Restorasyonun çatı dahil üç ila beş yıl arasında tamamlanması bekleniyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu