Cennet Cehennem Vadisi'ne ziyaretçi akını

Her gün binde fazla doğaseverin ziyaret ettiği Cilo Dağları eteklerindeki Cennet Cehennem Vadisi eşsiz doğası, buzul şelalesi, buzul gölü ve ihtişamlı dağlarıyla doğaseverlere görsel bir şölen sunuyor.

Van Vadi Doğa Spor Kulübü Derneği üyelerinden oluşan 48 kişilik grup, 3 bin 320 rakımlı Uludoruk, buzul şelalesi ve buzulların bulunduğu dağların eteklerindeki vadiye çıktı.

Bir yandan havaların ısınmasıyla doğanın canlandığı, çiçeklerin açmaya başladığı diğer yandan metrelerce karın bulunduğu bölgeyi gezip fotoğraf çeken doğaseverler, yanlarında getirdikleri butla buzul gölünde gezerken bir yandan yağmurluklarla karda kayarak keyifli zaman geçirdi.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, Van’dan gelen 48 kişilik ekiple Cennet Cehennem Vadisi´nde doğa yürüyüşü yaptıklarını belirtti.

"Milli park olarak ilan edilirse çok daha iyi olur"

Vadinin, buzulları, yüksek rakımlı dağları ve doğal güzellikleriyle insanları kendine hayran bıraktığını anlatan Demez, " Kulübüze gelen yoğun talep üzerine bu doğa yürüyüşü etkinliğini düzenledik. 3 bin 320 rakımda bulunan buzul şelalesi ve buzul gölüne doğa yürüyüşü yaptık. İki mevsimin aynı anda yaşandığı bir yer. Biz de bu güzelliğin tadını çıkarıyoruz. Botla buzul gölün üzerinde gezdik. Buzul şalesinde fotoğraf çektik. Kar ve buzullar üzerinde kaydık, halay çektik. Erbainiyle çalarak yürüyüş gerçekleştirdik. Buranın eşsiz bir doğası var. Bir doğa harikası. Burası milli park olarak ilan edilirse çok daha iyi olur. Herkesin gelip görmesi gereken bir doğal güzellik." ifadelerini kullandı.

Yürüyüş etkinliğine katılan doğasever İdris Bal, “Bugün Hakkari’deki Cennet Cehennem Vadisi'ne geldik. Buranın havası olsun doğası olsun muazzam bir yer. Aşağıda farklı bir iklim yaşanıyor burada farklı bir iklim yaşanıyor. Burası milli park alanında değerlendirilirse çok daha güzel olur. Turizm bakımında Hakkâri ilimiz için burası büyük bir zenginlik. Bu eşsiz doğal güzelliğin herkesin gelip görmesi gerekiyor. diye konuştu.

