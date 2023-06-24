Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 24.06.2023 10:30

Iğdır'da su maymunu temizlenirken görüntülendi

Iğdır'da kıyıya çıkan su maymununun temizlenme anları kayıt altına alındı.

Kürk üretimi için ana vatanları Güney Amerika'dan çevre ülkelere getirildikten sonra çiftliklerden kaçan su maymunları (myocastor coypus), Ağrı Dağı eteklerinde yaşıyor.

Sulak alanlarda yüzerken ya da beslenirken görülebilen su maymunları, Güney Amerika'yla benzer iklimdeki Iğdır'da sulak alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Halk arasında "esrarengiz fare" olarak adlandırılan su maymunları, bölgenin ilgi çeken yaban hayvanları arasında yer alıyor.

Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı'nda kıyıya çıkarak temizlenen su maymunu görüntülendi.

ETİKETLER
Doğal Yaşam Iğdır
Sıradaki Haber
Türk hacı adaylarının yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
Kayseri'de minibüs ile tır çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı
11:08
LGS'de net ortalaması arttı: Yüzdelik dilimlere dikkat
11:08
Malatya'da 338 geçici iş yeri daha teslim edildi
11:01
Ticaret Bakanı Bolat: Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşıldı
10:57
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10:39
Telefonla dolandırıcılık yapanlar yakalandı
Bolu'da bayram trafiği: Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü boş
Bolu'da bayram trafiği: Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü boş
FOTO FOKUS
Iğdır'da su maymunu temizlenirken görüntülendi
Iğdır'da su maymunu temizlenirken görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ