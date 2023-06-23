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Yaşam
AA 23.06.2023 11:06

Türk hacı adaylarının yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor

Kutsal topraklarda bulunan 88 bin 430 Türk hacı adayının yüzde 54'ünü kadınlar oluşturuyor.

Türk hacı adaylarının yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor
[Fotograf: AA]

Bu yıl 47 bin 752 Türk kadın hacı adayı kutsal topraklara ulaştı.

Geçen yıl kısıtlı kontenjanla hacca giden 33 bin 770 kişinin yüzde 52'sini kadın hacılar oluştururken, bu yıl kadın hacıların oranı yüzde 54'e çıktı.

Hacı adayı Ayşe Mermer, hacca eşiyle birlikte yazıldığını, eşinin hastalığı nedeniyle gelemediğini bildirdi.

Ablası ve kardeşleriyle geldiğini söyleyen Mermer, "Beş sene önce de umre için gelmiştim. Ondan dolayı biraz tecrübem var. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Zaten kadınlar her şekilde birbiriyle yardımlaşıp dayanışıyor. Birbirimize yol gösteriyoruz, rehberlik yapıyoruz, fikir veriyoruz. Bir kadın tek başına da olsa burada bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü herkes birbirine yardım ediyor burada." dedi.

Şeyma Yüce de kadınların ibadet noktasında daha özverili ve fedakar olduklarını dile getirerek, "Türkiye'ye döndüğümde kızıma 'hemen hacca yazıl' diyeceğim. Daha 18-19 yaşlarında. Çünkü hac artık hemen çıkmıyor, nasip kısmet işi. Böyle olunca bilhassa hanımlara hemen yazılmalarını tavsiye ediyorum. Kadınların buraları görüp ders çıkaracakları çok şey var." diye konuştu.

"Bu mekana gelenler güven ve huzur içinde"

Rümeysa Kılıç ise dönüşte kızlarının hacca yazılmaları noktasında tavsiyelerde bulunacağını belirterek, "Erkeklerin ihram giyme sürecinde yaşadıkları zorluk hissediliyor. Ancak kadınlarda bu anlamda herhangi bir zorluk yok. Kadınlarımızın da sayısı bundan dolayı çok fazla. Bu mekana gelenler güven ve huzur içinde olduğundan korku ve keder yok. Rabbim gelmek isteyen her bir kardeşime tez zamanda haccı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Selma Baydan, kadınların daha duygusal ve heyecanlı oldukları için her şeyi coşkuyla yaptıklarını söyledi. 13 yıldır haccı beklediğini belirten Baydan, kadınların ihram giyme zorunlulukları olmadıkları için haccın onlar için kolay geçtiğini ifade etti.

Şehit eşi Nezahat Üstündağ ise hacca gelmenin zorlukları olduğunu ancak Allah'ın yardım ettiğini kaydetti.

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