  • 13 EKIM 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.873
    EURO 6.791
  • BIST 96657.42
    ALTIN 229.879
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hastaneye bağışladığı cihazlarla şifa buldu

Hastaneye bağışladığı cihazlarla şifa buldu

Manisa'da emekli maaşını biriktirerek devlet hastanesine bağışta bulunan 80 yaşındaki Ali Ceylan, belinden ve ayağından rahatsızlanınca bağışladığı cihazlarla tedaviye başladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hastaneye bağışladığı cihazlarla şifa buldu

Manisa Demirci'de hastaneye fizik tedavi ve cerrahi alet bağışında bulunan hayırsever, bir süre sonra hastalanınca imdadına bağışladığı cihazlar yetişti.

Çanakçı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki emekli Ali Ceylan, emekli aylığından artırdığı 8 bin lirayı bir hayır işinde kullanmak üzere yaklaşık 1 ay önce Belediye Başkanı Selami Selçuk ile görüştü.

Tıbbi cihaz bağışladı, mescit yaptırdı

Belediye Başkanı Selçuk'un Demirci Devlet Hastanesine yönlendirdiği hayırsever, fizik tedavi bölümündeki hastaların tedavisinde kullanılmak üzere koşu bandı, kondisyon bisikleti, üroloji polikliniğine sünnet cerrahi seti alarak bağışta bulundu ve bir de mescit yaptırdı.

Önceki gün beli ve ayağındaki kireçlenme nedeniyle ağrılarının artması üzerine aynı hastaneye başvuran hayırsever Ceylan'a bağışladığı cihazların da kullanıldığı tedavi programı uygulanmaya başlandı.

Ceylan'ı hastanedeki odasında ziyaret eden Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Hastane Başhekimi İlker Çokboz, bağışından dolayı hayırsevere plaket verdi.

"Her vatandaş devletine sahip çıkmalı"

Hayırsever Ali Ceylan, 6 yıl önce eşini kaybettiğini, yalnız yaşadığını belirterek, "Tarlamda yetiştirdiğim ürünlerimi Demirci pazarında satarak geçimimi sağlıyorum. Emekli maaşımdan arttırdığım parayla alet gereç alarak bağışta bulunmuştum. Her vatandaş devletine sahip çıkmalı. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk ise Ali Ceylan'ın örnek davranışının takdire şayan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Daha önce köyüne de bir hayırda bulunmuştu. Kendisi yeniden bağışta bulunmak istedi, hastaneye yönlendirdik. Fizik tedavi bölümünde eksik olan gereçleri tamamlandı. Şimdi de burada tedavi görme imkanı buldu. Allah bu tür hayırseverlerimizi çoğaltsın, uzun ömürler versin." 

Kaynak: AA

Etiketler: Bağış, hayırsever, ali ceylan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER