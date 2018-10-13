4 yaşındaki epilepsi hastası Derin yardım bekliyor

Antalya'da doğduktan 8 saat sonra epilepsi nöbeti geçiren, 6 aylıkken sağ beyninin yarısı alınan Derin Çevik, anne ve babasının inanç ve umuduyla hayata tutunarak 4 yılı geride bıraktı.

Devlet desteğiyle eğitim alıyor

'Hiçbir şeyi yalnız yapamaz' denilen, ancak pek çok şeyi başaran Derin'in ihtiyacı olan tek şey ise devletin sağladığı haftada iki gün 40'ar dakikalık eğitimin artırılması ve konuşma terapistine düzenli gidebilmesi.

İstanbul'da oturan reklam koordinatörü Emine Çevik ile muhasebeci Mehmet Çevik çiftinin kızları Derin Çevik'in kısa yaşamı, bir inanç ve umut hikayesi olarak yüreklere dokunuyor.

2014 yılında Antalya'da dünyaya gelen Derin'in beyninde, doğduktan 8 saat sonra 'kortikal displazi' (Beyin korteksindeki nöronların anormal erken gelişimi sonucu ortaya çıkan hastalık) tespit edildi. Bunun üzerine Çevik çifti kızlarının tedavisi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı.

Her gün onlarca epilepsi nöbeti geçiren, 6 aylıkken ameliyatla sağ beyninin büyük bölümü çıkarılan Derin, anneyle babasının inanç ve umuduyla hayata tutundu. Anne ve babasının çabaları sonucu oturmaya, dönerek istediği noktaya gidebilmeye, yatarken oturur pozisyona gelebilmeye, kollarının altından tutulunca adım atmaya ve 'anne', 'baba', 'gel', 'abla', 'ağabey' gibi sınırlı sözcükleri söylemeye başlayan Derin, şimdi ise kendisine uzanacak bir destek eli bekliyor.

"Haftada iki gün 40'ar dakikalık eğitim yetersiz"

Derin'in, devletin verdiği engelli raporuyla bir rehabilitasyon merkezinde haftada 2 gün 40'ar dakikalık eğitim aldığını belirten Emine Çevik, "Bu eğitim yeterli değil. Biz destekliyoruz ama tabii bizim verdiğimiz destekle bir kurumda alınan destek aynı değil" dedi.

Rehabilitasyon merkezinde Derin'e yürüme odaklı eğitim verildiğini belirten anne Emine Çevik, şunları söyledi:

"Derin'in ayrıca konuşma terapistine gitmesi, bireysel eğitim alması gerekiyor. Bire bir konuşma terapisinin 1 saatlik ücreti 300 TL. Biz kendi imkanlarımızla zaman zaman aldırıyoruz ancak maddi olarak yetersiz kalıyoruz. Normalde bu tip çocukların günde 4-5 saat eğitim alması gerekiyor. Bizim istediğimiz, devletin sağladığı bu eğitimin saatlerinin artırılması. İnanıyoruz ki bu çocuklar yeterli eğitim alabilseler daha iyi yerlere gelecekler."

"Lütfen sesimizi duysunlar"

4 yıllık çabaları sonucu kızındaki yüksek hipotonisinin (kas gevşekliği) ciddi derecede azaldığını anlatan Emine Çevik, "Derin yalnız başına oturabiliyor, dönebiliyor, kısa süreli de olsa destekle ayakta durabiliyor, bizim söylediğimiz her şeyi yapabiliyor. Sadece konuşamadığı için bize cevap veremiyor ve kendisini ifade edemiyor. Derin'in algısı inanılmaz açık. Yeterli fizyoterapi ve destekle gelişmeye açık bir çocuk. Sadece ona uzanacak bir desteğe, bir ele ihtiyacımız var. Lütfen sesimizi duysunlar" dedi.

Kaynak: DHA



