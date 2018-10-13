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Niğde'de tıbbi aromatik bitki lavanta fidesi dikimi yapıldı

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Niğde'nin Bor ilçesi Bereke köyünde lavanta dikimi yapılan 200 dekar alanda incelemede bulunarak, üreticiden bilgi aldı.

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Niğdede tıbbi aromatik bitki lavanta fidesi dikimi yapıldı

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Niğde'de alternatif ürün olarak dikimi yapılan lavanta arazisinin İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük lavanta bahçelerinden birisi olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının lavanta gibi tıbbi aromatik bitkileri desteklediğini belirten Baş, şunları konuştu:

"Bu lavanta bahçesi İç Anadolu'da bulunan en büyük lavanta bahçelerinden biridir. Lavanta tıbbi aromatik bitkiler kapsamında sağlık sektöründe, kozmetikte, temizlikte ve gıda sektöründe de değerlendiriliyor. Ülkemizde de ihtiyacımız olanlardan bir tanesidir. Biz de inşallah bu kapsamda destek ve teşviklerimizi yapacağız. Kırsal Kalkınma ve Ekonomik Yatırımlar kapsamında yüzde 50 hibe programımız çerçevesinde işleme tesisini kurmayı planlıyoruz. Tüm alanlarda olduğu gibi Niğde'yi tıbbi aromatik bitkiler üretim alanında da ilerletmeyi düşünüyoruz."

Lavanta üreticisi Bekir Yıldız ise ülkede alternatif tarıma ihtiyaç duyulduğunu anlatarak, "Topraklarımızın veriminin azalması, yağmurun az yağması, çiftçileri alternatif tarıma yönlendiriyor. Biz de bu kapsamda çiftçilerimize örnek olalım istedik. Olumlu sonuç aldık, önümüzdeki sezon ekim sahasını genişletmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda lavantayı işlemek üzere yaklaşık 40 kişiyi istihdam edeceğimiz bir tesis kuracağız. Tesisimizde lavanta ürünlerinin çeşitleri kolonya, sabun, duş jeli ve lavanta suyu ve lavanta balı üretimi yapacağız" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: üretici, tıbbi aromatik bitki, lavanta suyu, lavanta dikimi, lavanta balı, fide
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