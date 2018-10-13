Atlas Okyanusu kıyısındaki İlahiyat Camii'nde "beyaz cuma" geleneği

Atlas Okyanusu kıyısına inşa edilen İlahiyat Camii'nde cuma namazları beyaz cellabiye (erkeklerin giydiği uzun elbise) ile kılınıyor.

Vakit namazlarının günlük giysilerle kılınabildiği caminin avlusunda cuma günleri görevliler bekliyor.

Cemaatin bir kısmı durumdan haberdar şekilde beyaz elbiseyle gelirken, günlük elbiseleriyle gelenlere görevliler temiz beyaz cellabiyeler veriyor.

Beyaz giyinme adeti sadece caminin içinde geçerli, cami avlusunda ise uygulanmıyor.

Cami görülen bir rüya üzerine yaptırıldı

Camiyi yaptıran Senegal'in önde gelen din adamlarından Muhammed Seyni Gueye'nin oğlu Muhammed Nebi Gueye, babasının caminin yapılacağı yeri 1973'te rüyasında gördüğünü söyledi.

Gueye, babasının kendi imkanlarıyla ve çevresindekilerin yardımıyla ancak 1992'de yapımına başladığı camiyi 5 yıl 5 ayda inşa edebildiğini belirtti.

Gueye, "Babama rüyasında cuma namazlarında beyaz elbiseler giyilmesi tavsiye edilmiş. O da bunu vasiyet etti. O günden bugüne burada cuma namazları beyaz cellabiye ile kılınıyor" dedi.

Nebi Gueye, babasının 2007'de vefatı üzerine caminin avlusuna inşa edilen türbeye defnedildiğini anlattı.

"Bayram gibi"

Cumaya gelenlerden Ahmadou Diop, iş yerinin uzak olmasına rağmen genellikle cuma namazını kılmaya İlahiyat Camii'ne gelmeyi tercih ettiğini söyledi.

Camide herkesin beyaz giyinmesinin cemaatte birlik ve beraberlik duygusunu artırdığını belirten Diop, "Buraya gelen herkes beyaz giyiyor, zengin, fakir, Senegalli ya da yabancı fark etmiyor. Bazen Kabe'deymiş gibi hissediyorum, kardeşlik ve beraberlik duygum güçleniyor" dedi.

Cuma namazını kıldıktan sonra avluda oynayan 11 yaşındaki İbrahim Ndiaye de camiye babasıyla geldiğini anlatarak şöyle söyledi:

"En çok İlahiyat Camii'ne gelmeyi seviyorum. Herkes beyaz giyindiği için bayram gibi oluyor."

Kaynak: AA