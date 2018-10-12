Seracı kadın hemcinslerine ilham kaynağı oluyor

Necla Başoğlu, 3 sene önce Çal Ziraat Odasının düzenlediği seracılık kursuna katıldı ve 1 ay süren eğitimin ardından küçük denemeler yaptı.

Çevredekilerin "boşuna uğraşma" sözlerine aldırış etmeyen Başoğlu, zamanla işlerini büyüttü ve 2 yıl içerisinde 2 bin 200 metrekare alana 2 sera kurdu.

Eşinin de desteğini alan 43 yaşındaki girişimci kadın, dört elle sarıldığı işinde sezonda 30-40 ton domates üretimi yapıyor.

"Çal'ın kadın seracısı"

Gününün büyük bölümünü serada geçiren Başoğlu'nun bu başarısı diğer ev kadınlarına da örnek oldu. Örnek aldıkları Başoğlu'nun çalışmalarıyla gurur duyan 8 kadın seracılığa adım attı.

"Çal'ın kadın seracısı" olarak tanınan Başoğlu, yol gösterdiği hemcinsleriyle tatlı bir rekabetin içerisinde işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Başoğlu, seracılık kursuna başladığında çevresindeki bazı kişilerin bu işi yapabileceğine inanmadığını söyledi.

"Buna ön ayak olduğum için çok mutluyum"

Geçen sürede herkesi şaşırttığından bahseden Başoğlu, şöyle konuştu:

"Bir kadın olarak geldiğim noktadan gurur duyuyorum. Şu anda iki ayrı seradan sezonda 30-40 ton domates alıyorum. İnsanlar buraya gelip bakınca beni tebrik etti. Daha sonra arkadaşlarım benim gibi seracı oldu. Benden sonra ilçemizdeki diğer kadınlar da seracılık sektöründe boy göstermeye başladı. Buna ön ayak olduğum için çok mutluyum."

Üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini anlatan Başoğlu, bunun için araştırmalar yaptığını vurguladı.

250 dekarlık bir sera alanı var

Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil ise, ilçede geçmişte yoğun olarak bağcılık yapıldığını ancak şimdi alternatif ürün olarak seracılığa başladıklarını vurguladı.

Seracılık serüveninin küçük bir grupla başladığını belirten Çil, "Şu anda 250 dekarlık bir sera alanımız oluştu. Arkadaşlara yıl boyunca danışmanlarımız vasıtasıyla destek vermeye çalışıyoruz. Özellikle bayan arkadaşlarımız sera işine merak saldı. Kadın seracı sayısı 8'e çıktı. Her gün yeni talepler gelmeye başladı" dedi.

Kaynak: AA