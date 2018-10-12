Kamboçya'nın geri dönüşüm okulu: Coconut School

Kamboçya'da yemyeşil bir parkta yer alan Coconut School, neredeyse tamamen geri dönüştürülmüş atıklardan inşa edildi. Böyle bir bina inşa etme fikri ise "Rubbish Man" yani "Çöp Adam" lakaplı eski otel müdürü Ouk Vanday'den çıktı.

Okuldaki sınıfların duvarları boyalı araba tekerlerinden ve renkli şişe kapaklarından yapıldı.

65 öğrencinin kayıtlı olduğu okulun girişinde, kapaklardan yapılmış Kamboçya bayrağı bulunuyor.

Okul kontenjanı genişletilecek

1,5 yıl önce açılan okul ile ilgili "Çöpü çocukları eğitmek için sınıflara çevirdim" diyen Vanday, önümüzdeki yıl anaokulu öğrencileri için yeni bir sınıf açmak istiyor. Ayrıca mevcut okul kontenjanını da 200 çocuğu ağırlayacak şekilde genişletmeyi düşünüyor.

Vanday, öğrencilerin çevre elçileri olması konusunda iyimser ve bununla ilgili "Kamboçya'da atıkların kullanımını, yönetimini ve geri dönüşümünü anlayacak yeni beyinler olacak" diyor.

Vanday'ın bu konudaki ilhamı Kamboçya'da çöplerle tıkanmış turistik yerleri gördükten sonra geldi.

"Çöp Adam"ın tek isteği ise çöp konusunda bilinçli bir Kamboçya.

Kaynak: AFP