Kuş dili için hazırlanan proje Avrupa'da birinci oldu

Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık dili"nin çıkış noktası Kuşköy için hazırlanan "Giresun-Çanakçı-Kuşköy Köyüne Özgü Islık Dilinin Tanıtılması, Yaşatılması ve Bölge Turizmine Kazandırılması" projesi, Avrupa'da birinci oldu.

Çanakçı Kaymakamlığınca hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığınca onaylanan proje, Avrupa'da 1500 proje arasında birinciliği elde etti.

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çanakçı Kaymakamlığına vekalet ettiği sırada hazırladığı projenin Institute Of Urban Studies (Kent Araştırmaları Enstitüsü) tarafından Avrupa'da hibe desteği almış 1500 proje arasında yarıştığını belirtti.

Tören 27 Ekim'de gerçekleştirilecek

Strazburg'da 27 Ekim'de gerçekleştirilecek törende, projede kullanılmak üzere 30 bin euro ödül verileceğini belirten Ermiş, Kalkınma Bakanlığı ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen projenin yaklaşık 3 milyon lira hibe destekli olduğunu söyledi.

Erdoğan Turan Ermiş, projenin hayata geçirilmesinde emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA