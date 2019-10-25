Çalışma saatleri ile saç dökülmesi arasında bağlantı var mı? Yapılan bir araştırmaya göre, çok çalışmak kellik sebebi. Araştırma, Güney Kore'deki bir üniversitede yapıldı.

20-59 yaşları arasındaki 13 bin erkek değerlendirildi. Haftada 52 saatten fazla çalışanların kellik ihtimalinin normalden iki kat fazla olduğu belirlendi.

Saç dökülmesini tetikleyen faktör ise stres. Araştırmaya göre, stres hormonu kıl köklerine zarar veriyor, dökülen saçların geri çıkmasını da engelliyor.

Uzmanlar kelliğin genetik, kan dolaşımı bozukluğu, beslenme yetersizliği ve hormon dengesizliği gibi sebepleri olabileceğine de işaret etti.

Stres kaynaklı saç dökülmesinin önüne geçmek için çalışma saatlerinin azaltılması tavsiye ediliyor.

Kaynak: TRT Haber