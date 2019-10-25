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Çekmeceler, dolaplar tıka basa forma ile dolu. Denizli'de yaşayan 36 yaşındaki Ali Ekinci, forma aşkı nedeniyle adeta gezgin oldu. Anadolu'nun bütün renklerini bir araya getirdi. Şehir şehir, ilçe ilçe dolaşan Ekinci, 2 bin forma topladı.

"Ömrüm yettikçe forma biriktirmeye devam edeceğim. İnternette futbola olan merakım tutkuya dönüştü. Ben de forma biriktirmeye karar vermiştim. Ondan sonra böyle o gün bugün devam ettiriyoruz."

Ali Ekinci'nin forma aşkı yüzünden başına gelmeyen de kalmadı. Gençlerbirliği'ne giderken seyahat ettiği otobüs kaza yaptı.

Forma sevdalısı Ekinci, onlarla zaman geçirmekten büyük keyif alıyor. Anne Zeliha Ekinci ise, evde forma koyacak yer kalmamasından yakınıyor.

Ali Ekinci, şimdilik yer sorunu yaşasa da yeni formaları koleksiyonuna eklemekte kararlı görünüyor.

Haber: Murat Demirbilek