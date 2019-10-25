Akdeniz'in ortasında bir ada...

Tek sakinleri ise yaban keçileri. Antalya'nın Kekova Koyu açıklarındaki Aşırlı Adası, bir doğa harikası. Birinci derece sit alanı ilan edilen adada herhangi bir yerleşim bulunmuyor.

Yaban keçileri, Demre halkının ve turistlerin yollarını gözlüyor. Yatlar adaya yanaşmaya başladığı anda keçiler de kıyıya iniyor. Ziyaretçileri onları elleri ile besliyor.

Doğada yaşayan ama bir o kadar evcil olan keçiler, bölgede turistik bir simge haline dönüşmüş durumda.

Onlar her gün yeni misafirlerinin yollarını gözlüyor.

Haber: Ahmet Acar